Kennen Sie noch diesen Herren, Anas Modamani aus Syrien? Nein? Dann wird ihrer Erinnerung sicher dieses Foto schnell auf die Sprünge helfen. Es zeigt Modamani mit Angela Merkel im Jahr 2015. Das Selfie wurde zu einem Symbol für die Entscheidung der Bundeskanzlerin, Hunderttausende Geflüchtete, überwiegend aus Syrien, in Deutschland aufzunehmen. "Merkel ist für mich die Heldin, die mein Leben gerettet hat. Sie ist die stärkste Frau Europas. Sie hat mir alles gegeben, was ich mir gewünscht habe. Und wenn ich jetzt an dieses Bild denke, dann bin ich sehr, sehr froh. Das Bild hängt auch an der Wand bei mir." Viele konservative Christdemokraten beteuern heute, dass sich so etwas wie 2015 nicht wiederholen dürfe. Was wird aus Deutschland nach Merkel?. "Aber ich mache mir Sorgen, um Flüchtlingspolitik, um viele andere verschiedene Themen. Was da sich verändern wird in Zukunft. Ob das schlimmer oder besser wird, das wissen wir nicht." Fast 800.000 Syrer sind vor dem Krieg nach Deutschland geflohen. Manche von ihnen sind besorgt, dass eine steigende Zahl von Geflüchteten aus Afghanistan hierzulande für eine einwanderungsfeindliche Stimmung vor der Bundestagswahl sorgen - und am Ende auch den Weg zur ihrer Staatsbürgerschaft gefährden könnte. Dennoch: Dürfte Modamani wählen, stünde seine Stimme fest. "Ja, also wenn ich jetzt wählen kann und deutsche Pass besitze, würde ich natürlich Laschet wählen, weil er ja ein so toller Mensch, er ist ein offener Mensch. Er ist genauso ähnlich wie Frau Merkel. Ich wünsche mir, dass er später mal gewinnen wird."

