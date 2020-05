Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da - erst recht nicht, wenn auch die Friseure zwei Monate lang geschlossen hatten, wie hier in Mayenne in Frankreich. Mitternacht ist keine schlechte Zeit für die Haarpflege, findet hier auch Friseur Marc Mauny. Er öffnet daher am Montag ganz kurz nach Mitternacht zum frühestmöglichen Zeitpunkt: O-Ton: "Das Einzige ist doch, dass wir zur Arbeit zurückkehren wollen. Das ist so ein Augenblick, etwas dazwischen. Aber ja, ich bin voller Vorfreude!" Er sagt, man sei hier noch immer leicht im Panik-Modus, nach all den schlechten Nachrichten über die vielen Corona-Opfer in Frankreich. Er wolle daher ruhig bleiben, zuversichtlich und freundlich - so schaffe man das am besten. Seine erste Kundin in dieser Nacht, CAROLINE CORBEAU, sagt, sie sehe das ähnlich: O-Ton: "I war hier eine Minute nach Mitternacht. Auch, um meinem Friseur die Ehre zu erweisen. Aber auch, weil es allerhöchste Zeit wurde für meine Haare. Es ist großartig, diese Möglichkeit zu haben." Friseur Mauny sagt, für die erste Woche sei er hier, in der Kleinstadt, komplett ausgebucht, und auch für die Woche darauf gebe es kaum noch Termine. Und er will ja nicht den "alten Zopf" komplett abschneiden, dass die Nacht doch eher zum Schlafen da sein sollte.