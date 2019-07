US-Präsident Donald Trump besuchte am Dienstag Jamestown im US-Bundesstaat Virginia. Vor 400 Jahren fand hier die erste Generalversammlung und damit die erste gesetzgebende Versammlung von Bürgern in der Geschichte der Vereinigten Staaten statt. Auch auf diesem historischen Boden verfolgt Trump die rassistisch aufgeladene Stimmung, die er selbst wochenlang angefacht hat. In seiner Rede wird der US-Präsident von einem Zuhörer unterbrochen, mit den Worten: "Mr. President, sie können uns nicht zurückschicken, Virginia ist unser Zuhause." Der Protest bezieht sich offensichtlich auf die Angriffe des Präsidenten auf vier demokratische Kongressfrauen, die Trump aufforderte, dorthin zurückzukehren, woher sie gekommen seien. Sein jüngstes Ziel: Abgeordneter Elijah Cummings und sein überwiegend afroamerikanischer Bezirk Baltimore. Die Stadt sei korrupt, so Trump. Man müsse sich nur die Fakten ansehen. Von Baltimores schwarzen Bewohnern würde er für seine Taten sogar gelobt, glaubt Trump. "Diese Leute leben in der Hölle. Sie haben eine große afroamerikanische Bevölkerung und sie schätzen wirklich, was ich tue." Belege bleibt der Präsident schuldig. Eine jüngst Umfrage unter Afroamerikanern bietet ein anderes Bild: Gerade einmal jeder siebte heißt Trumps Politik gut. Die überwiegende Mehrheit lehnt sie ab. Darunter wohl auch zahlreiche Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung der Gegenwart. Die nämlich boykottieren Trumps Rede zum Jubiläum.