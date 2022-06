STORY: In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi ist es am Montag zu teils gewalttätigen Szenen zwischen Polizisten und Demonstranten gekommen. Der Protest wurde vor allem von Studenten gestellt, sie hielten Plakate mit der Aufschrift “Muslim Lives Matter”, und "Stoppt Religionskonflikte” in die Kamera. Prasenjeet Kumar von der landesweiten Studentenvereinigung sagte: “Die Polizei in Ranchi hat junge Muslime getötet. Die Regierung hat versucht, Häuser in Kanpur und Allahabad mit Bulldozern zu zerstören. Das ist keine Gerechtigkeit. Wir sind hier, weil das Einsetzen von Bulldozern in einer Demokratie aufhören muss.” Bereits seit mehreren Wochen erlebt Indien vielerorts Proteste von Muslimen, die teils mit Massenverhaftungen und Zusammenstöße mit der Polizei einhergingen, sowie zu Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen führten. Am vergangenen Freitag fielen zwei junge Leuten den Protesten zum Opfer, ohne dass bislang geklärt werden konnte, ob sie durch Polizei oder durch Randalierer getötet wurden. In den darauffolgenden Tagen zerstörten die Behörden die Wohnhäuser einiger Muslime, die im Verdacht standen, Proteste angeführt zu haben. Ein Polizist erklärte, man habe ermittelt, wer die muslimischen Proteste angezettelt habe und dabei festgestellt, das die Personen unerlaubte Baumaßnahmen umgesetzt hatten, gegen die man nun vorgehe. Ein ordnungsgemäßes Verfahren habe es dabei nicht gegeben, so die Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Auslöser für die Proteste der Muslime waren islamfeindliche Kommentare von zwei Mitgliedern der Regierungspartei BJP Ende Mai und Anfang Juni. Sie hatten sich im Fernsehen und auf Social Media abfällig über den Propheten Mohammed geäußert. Ihre Partei suspendierte später beide Sprecher und erklärte, sie verurteile die Beleidigung jeder Religion. Indiens Premierminister Narendra Modi äußerte sich bislang nicht zu den Protesten. Kritiker der hindunationalistischen Regierung sagen, Modis Regierungskurs schüre antimuslimische Ressentiments. Viele Muslime Indiens sehen sich zunehmend gedemütigt und marginalisiert. Der Bevölkerungsanteil von Muslimen in Indien liegt bei etwa 13 Prozent.

