Dass die vierjährige Cleo Smith nach über zwei Wochen wohlbehalten wieder aufgetaucht ist, war eine frohe Nachricht, die das ganze Land berührt hat. Am Tag nach ihrer Wiedervereinigung erhaschten die Medien eine Sicht auf die Familie, in einem Haus unweit des Campingplatzes, von dem aus Cleo verschwunden war. Zuvor hatte sie der Ministerpräsident von West-Australien besucht, Mark McGowan, der ebenfalls sichtlich von dem Happy End des Falls ergriffen war. „Ich habe die Eltern Ellie und Jake getroffen, die kleine Cleo, ihre Schwester die kleine Isla, und ihre Freunde und Familie, das war eine sehr schöne Erfahrung. Sie sind eine bescheidene Familie, sie scheinen die Situation gut zu meistern. Cleo ist ein fröhliches Mädchen, sie hat im Hof gespielt und ich habe ihr die beiden Teddys geschenkt, es war wirklich schön, sie zu treffen." „Leider bin ich auf den Schuh ihrer Barby getreten, der dabei kaputtgegangen ist. Ich schulde ihr jetzt ein Paar Schuhe." „Sie hat viel geschlafen, viel gegessen. Die Familie hat viel Zeit mit rumliegen und kuscheln verbracht, wie Eltern das so mit kleinen Kindern machen." Die Teddys wurden, zumindest vorläufig, nach den Polizisten benannt, die Cleo in einem Haus in der Nähe des Campingplatzes fanden. Inzwischen hat die Polizei jene Audioaufnahmen veröffentlicht, die den Augenblick einfangen, als die Polizisten das Mädchen fanden, und sie nach ihrem Namen fragten. „My name is Cleo". Kommissar Camerone Blaine sagte, es sei herzerwärmend gewesen zu sehen, wie gut es der vierjährigen gehe. Unterdessen wurde ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft genommen, der verdächtigt wird Cleo entführt zu haben. Zunächst musste er zwei Mal wegen Verletzungen im Krankenhaus versorgt werden, die er sich selbst zugeführt hatte. Inzwischen wurde er jedoch einem Richter vorgeführt.

