STORY: Am frühen Mittwochmorgen hat Nigerias Wahlkommission in Abuja den Sieger der Präsidentschaftswahl verkündet. Laut den Ergebnissen der tagelangen Auszählung hat demnach der Kandidat der Regierungspartei All Progressives Congress (APC), Bola Tinubu, die Präsidentschaftswahl gewonnen. Tinubu gilt als Vertreter des politischen Establishments. Er ist Ex-Gouverneur des Bundesstaats Lagos. Der 70-Jährige will die Subventionen für Treibstoffe beenden und mehr Geld in Landwirtschaft und soziale Leistungen lenken. Die Präsidialrepublik an der westafrikanischen Küste wählte am Samstag ein neues Staatsoberhaupt und ein neues Parlament. Mit rund 211 Millionen Einwohnern ist Nigeria nicht nur das bevölkerungsreichste Land des Kontinents, sondern auch das siebtgrößte Land der Welt - nach Brasilien und vor Bangladesch. Gemessen an der Wirtschaftskraft steht Nigeria ebenfalls an der Spitze der afrikanischen Staaten - vor Südafrika und Ägypten.

