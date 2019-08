Die 365 Migranten hier an Bord der "Ocean Viking" sollen bald an Land gehen dürfen. Nach Angaben der französischen Regierung darf das Schiff in Malta anlegen. Frankreich werde 150 Menschen aufnehmen, so Innenminister Christophe Castanet am Freitag, die übrigen Menschen sollen demnach in Deutschland, Portugal, Rumänien, Luxemburg und Irland Aufnahme finden. Die "Ocean Viking" hat die Menschen bereits seit zwei Wochen an Bord, in vier Einsätzen waren sie aus ihren Booten geborgen worden. Malta hatte dem Schiff die Einfahrt in einen Hafen zunächst verweigert, Italien hatte Gesuche der Besatzung nicht beantwortete. Der physische und psychische Zustand der Menschen an Bord sei erschütternd, so Vertreter von Ärzte ohne Grenzen am Freitag in Berlin. Max Davis war aus Marseille zugeschaltet. "Die meisten Menschen an Bord wurden zuvor willkürlich festgehalten, wurden gefoltert Frauen wurden vergewaltigt." Viele Migranten wagen die Überfahrt von der libyschen Küste aus. Von dort berichtete Sam Turner nach Berlin, auch er von Ärzte ohne Grenzen. "Wir haben mit Menschen gesprochen, die unfreiwillig in Kämpfe in Libyen verwickelt wurden, die den Luftschlag auf das Lager in Tajoura miterlebt haben, bei dem Anfang Juli etwa 60 Menschen getötet und 70 verletzt wurden. Wir haben Menschen behandelt, die in Libyen schreckliche Dinge erlebt haben. Sie waren Schleusern und Kriminellen ausgeliefert, wurden ausgebeutet und haben Dinge erlebt, die wir nur als Folter beschreiben können." Die "Ocean Viking" fährt unter norwegische Flagge und wird von den Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranée betrieben. An Bord befinden sich hauptsächlich Migranten aus dem Sudan, darunter 100 Minderjährige, 90 von ihnen sind allein unterwegs.