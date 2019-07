Mit diesem Schiff wollen die Hilforganisationen "SOS Mediterranee" und "Ärzte ohne Grenzen" ihre Rettungsmissionen im Mittelmeer wieder aufnehmen. Die "Ocean Viking" solle Ende Juli in See stechen, kündigten die Hilfsorganisationen am Montag auf einer Pressekonferenz in Paris an. Das neue Schiff fährt unter norwegischer Flagge. Es ist 69 Meter lang und muss vor seiner ersten Hilfsfahrt erst noch von Norwegen ins Mittelmeer gebracht werden. Die Aufnahme der Rettungseinsätze sei notwendig, sagte die internationale Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen, Joanne Liu: "Heute kehren wir auf das Meer zurück, weil Menschen sterben. Wir kehren auf das Meer zurück, weil es vor allen anderen Dingen ein humanitärer Akt ist, Menschenleben zu retten. Wir kehren auf das Meer zurück, während die Kämpfe in Tripolis toben und sich die toten Flüchtlinge in Libyen auftürmen. Die Situation hört nicht auf, schlechter zu werden. Und die europäischen Regierungen verfolgen eine mörderische Logik, die im Wesentlich auf zwei Annahmen basiert. Zum einen, dass das Problem verschwinden wird, wenn die Retter weggehen. Und zum anderen, dass die mögliche Lösung im Ertrinken liegt oder im gewaltsamen Zurückschicken der Flüchtlinge." Die Aquarius, das vorherige Rettungsschiff von "SOS Mediterranee" und "Ärzte ohne Grenzen" hatte seine Aktivitäten im Dezember 2018 wegen fehlender Flaggenregistrierungen und rechtlicher Problemen eingestellt. In den vergangenen Wochen wurden die Schiffe von Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet hatten und Italien ansteuerten, beschlagnahmt. Unterdessen ist nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Marcon ein deutsch-französischer Vorschlag für einen neuen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge von 14 EU-Staaten angenommen worden. Dies sei das Ergebnis eines Treffens von EU-Außen- und Innenministern in Paris, sagte Macron am Montag. Der italienische Innenminister Matteo Salvini nahm an den Beratungen nicht teil.