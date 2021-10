Ein Rechercheverbund hat unter dem Namen "Pandora Papers" Informationen veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt ihr Geld in Steueroasen versteckt haben. Weltweit haben mehr als 600 Journalisten neue Daten dazu ausgewertet, in Deutschland waren neben der "Süddeutschen Zeitung" auch "NDR" und "WDR" beteiligt. Es geht um fast 12 Millionen vertrauliche Dokumente, in denen neben Regierungsvertretern auch Oligarchen und Prominente zu finden sind. Die Informationen sollen von einer anonymen Quelle zugespielt worden sein. Namentlich erwähnt werden in den Dokumenten unter anderem Jordaniens König Abdullah, der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis sowie Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Enthüllung müsse jetzt ein Weckruf an eine neue Bundesregierung sein, das Thema Finanzkriminalität viel ernster zu nehmen, so Gerhard Schick von der Lobbyorganisation Finanzwende. "Die prominentesten Fälle sind jetzt nicht in Deutschland, ich gehe aber davon aus, dass es auch in diesen Daten einzelne Sachen gibt, die die deutschen Steuerbehörden interessieren. Aber es zeigt ja für uns auch: es gibt keine Steuergerechtigkeit, solange es Prominente, Vermögende oder Autokraten schaffen können, ihr Geld zu verstecken. Und das ist natürlich auch ein Thema für uns in Deutschland." "Ich gehe davon aus, dass deutlich über fünf Milliarden Euro jährlich, vielleicht eher so 15 Milliarden, verloren gehen an Steuergeldern, weil eben noch sehr viel Vermögen im Ausland versteckt wird." Die Bundesregierung sieht in der Veröffentlichung keine übermäßigen Auswirkungen auf Deutschland. Eine abschließende Bewertung sei aber noch nicht möglich, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die Berichterstattung werde aufmerksam verfolgt.

