STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. Lützerath Greta Thunberg, Klimaaktivistin "Fridays for Future" "Es is total absurd, dass so etwas wie hier im Jahr 2023 stattfindet. Die am stärksten betroffenen Menschen waren sehr deutlich, die Wissenschaft auch: Wir müssen die Kohle im Boden lassen. Was hier passiert ist sehr peinlich für Deutschland." "Vor allem ist es frustrierend für die Menschen, die hier leben und für jene, die von der Klimakrise betroffen sind. Aber auch für mich als Klimaaktivistin ist es schrecklich zu sehen, was passiert."

