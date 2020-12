Gertrud Haas (101), Berlin: "Der hat das auch irgendwie anders gemacht, er hat es irgendwie feucht gemacht, dann einen Moment gewartet, und dann (geimpft). Das scheint sehr gut zu sein, das merkt man nicht." Helga & Kurt Klingeisen (83/91), Germering: "Wie üblich, pieks und fertig." "Ja gut, ja" Gertrud Vogel (92), Köln: "Das ist ein Glück für uns, nicht. So können wir diese furchtbare Sache wieder ins Reine kriegen." Margareta Wermelskirchen (85), Köln: "Ja, vielleicht ein bisserl besser werden und vor allem dieses eingesperrt hier oben, das war eine Katastrophe. Ja, aber es wird schon besser. Wir sind Optimisten, schon immer gewesen, nicht?" Anneliese May (92), Köln: "Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, obwohl ich auch schon 92 bin und ich bin ja auch keine Gefahr mehr für andere. Das ist auch tröstlich." Hermann Sarnow (85), Köln: "Wir warten alle darauf, dass das vorbei ist mit diesem Corona, dass wir wieder unsere Touren machen können." Zeynep Kallmayer, Intensiv-Krankenschwester in Frankfurt (Main): "Man hört ja, dass die Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung eher auftreten werden, aber das sind auch Sachen, die nehme ich gerne in Kauf. Also ein bisschen Fieber, ein bisschen Gliederschmerzen, damit rechnet man."

Mehr