Protestierende in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek stürmten am Dienstag Regierungsbüros, zerstörten Portraits des Präsidenten Sooronbai Dscheenbekow und warfen Dokumente aus dem Fenster hinaus. Der Hass auf die Regierung ist bei diesen Menschen groß. Am Montag hatten Protestierende bereits das Parlament in der Hauptstadt gestürmt. Seit Sonntag gibt es gewaltsame Proteste gegen die umstrittene Parlamentswahl. Bei den Protesten in der Nacht zu Dienstag wurden in Bischkek nach Regierungsangaben ein Mensch getötet und 590 verletzt. Ausgebrannte Autos standen in den Straßen der Hauptstadt herum. Das Weiße Haus, das wichtige Regierungsgebäude in Bischkek, war in Brand geraten, die Feuerwehr konnte die Flammen aber rasch löschen. Oppositionsgruppen erklärten am Dienstag, sie hätten die Kontrolle über wichtige Regierungsgebäude in Bischkek übernommen. Zudem sei Almasbek Atambajew aus der Haft befreit worden. Er war der frühere Präsident des strategisch wichtigen zentralasiatischen Landes. Er war wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er sich mit seinem Nachfolger Dscheenbekow zerstritten hatte. Dieser sprach von einem Putschversuch. "Sie haben nicht auf die Behörden gehört, sie schlugen Rettungssanitäter und beschädigten Gebäude. Ich habe den Einsatzkräften befohlen, kein Feuer zu eröffnen, damit kein Blut vergossen und kein einziger Bürger verletzt wird. Bislang haben sie alles getan, um die Situation nicht noch weiter zu verschlimmern." Nach den Massenprotesten annullierte die Wahlkommission Medienberichten zufolge das Ergebnis der Abstimmung vom Sonntag, wonach zwei etablierte Parteien gewonnen haben, die die enge Verbindung der ehemaligen Sowjetrepublik zu Russland unterstützen. Mehrere Provinzgouverneure traten örtlichen Medienberichten zufolge zurück. Kirgistan grenzt an China und ist ein enger Verbündeter Russlands. Das Land war lange Gegenstand eines geopolitischen Wettbewerbs zwischen Russland, China und den USA. Seine Geschichte ist geprägt von politischer Unbeständigkeit. In den vergangenen 15 Jahren wurden zwei Präsidenten durch Revolten gestürzt.

Mehr