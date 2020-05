Weg mit Moreno, sprüht ein Demonstrant an ein Haus in der Innenstadt von Quito. In Ecuador hat die Wut über den Umgang mit der Coronakrise die Bevölkerung auf die Straße getrieben. Die Proteste am Montag richteten sich gegen Präsident Lenin Moreno, der auf die Krise mit Kürzungen im öffentlichen Sektor und mit der Schließung von Einrichtungen reagiert hat. Außerdem soll ab Juni ein reformiertes Arbeitsrecht gelten. Kritiker fürchten, dass die Rechte der Arbeitnehmer beschnitten werden. So auch Mesias Tatamuez, Präsident der Gewerkschaft Frente Unitario de Trabajadores. "Mit diesem Gesetz der Unmenschlichkeit werden alle Arbeiter wieder zu Sklaven." Die Coronakrise und der Verfall des Ölpreises haben der Staatskasse Einbußen von umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro beschert. Die Demonstration, zu der mehrere Gewerkschaften aufgerufen hatten, fand trotz der geltenden strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus statt. Eigentlich gilt nicht nur in Quito eine Ausgangssperre. Die Zahl der Infizierten in Ecuador ist stetig gestiegen. Zuletzt hatten sich mehr als 37.000 Menschen infiziert, mehr als 3200 starben in der Folge einer Infektion mit dem Virus. Die Behörden befürchten, dass die Dunkelziffer weit höher liegen könnte.