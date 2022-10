STORY: Der österreichische Milliardär und "Red Bull"-Inhaber Dietrich Mateschitz ist tot. Das Formel-1-Team von Red Bull bestätigte am Samstagabend entsprechende Medienberichte. Der Sender "Sky News" und deutschsprachige Medien hatten zuvor berichtet, der 78-Jährige sei nach längerer Krankheit gestorben. Eine entsprechende E-Mail sei an alle Mitarbeiter von Red Bull verschickt worden. Der in der Steiermark geborene Unternehmer hatte sich rund um den Energydrink "Red Bull" ein globales Imperium aufgebaut. Mateschitz war der reichste Mann Österreichs. "Red Bull" ist mit einem Markenwert von knapp 17 Milliarden Euro die mit Abstand wertvollste Marke des Alpenlandes. Mateschitz' Vermögen wurde zuletzt insgesamt auf etwa 25 Milliarden Euro geschätzt.

