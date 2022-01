Tennis-Spieler Novak Djokovic ist in Australien angekommen, aber muss schon bald wieder gehen. Nach der Aufhebung seines Visums wurde er am Donnerstag in ein Quarantäne-Hotel im Melbourner Stadteil Carlton gebracht. Dort muss er auf seine Ausreise warten. Ministerpräsident Scott Morrison: "Regeln sind Regeln. Und es gibt keine Sonderfälle." Das finden die Fans des Weltranglistenersten gar nicht gut. Vor dem Quarantäne-Hotel äußerten sie ihren Unmut: "Danke Australien, dass ihr ihn wie einen Flüchtling oder Kriminellen einsperrt. Vielen Dank, wirklich." "Wir sind hergekommen, um ihn zu unterstützen. Es ist einfach nicht fair und diskriminierend." Djokovic will seinen Impfstatus nicht offenlegen, aber trotzdem an den Australian Open teilnehmen. Wegen fehlender Belege wurde eine Ausnahmegenehmigung von der Impfpflicht annulliert. Der Tennis-Star will eine einstweilige Verfügung gegen die Entscheidung beantragen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen aus dem Umfeld der Australian Open.

Mehr