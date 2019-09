Mit diesem Lied über die Zerstörung der Umwelt eröffnete der ecuadorianische Präsident Lenin Moreno seinen Redebeitrag. An dem Gipfeltreffen zum Amazonas-Regenwald nahmen die Präsidenten der Anreinerstaaten Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien sowie Vertreter aus Guayana und Suriname teil. Angesichts der massiven Waldbrände beschlossen die Landesvertreter Maßnahmen, um den Wald zu schützen. Kolumbiens Präsident Ivan Duque sagte, "Uns ist bewusst, dass viele Regionen Amazoniens Jahrzehntelang vergessen wurden oder nicht zur Priorität gemacht wurden. Mit diesem Gipfel wird das Gebiet wieder zur Priorität in unserem Land, und es zeigt der Welt, dass es für uns eine Priorität bedeutet." Man müsse für den Schutz des Regenwaldes zusammenarbeiten, mahnten die Präsidenten von Peru und Bolivien, über ideologische Unterschiede hinweg, im Interesse der ganzen Welt und derer, die im Amazonas-Becken leben. Jair Bolsonaro, der Präsident Brasiliens, dem Land in dem sich etwa 60% des Amazonasgebietes befinden, hatte viel Kritik für seine Umweltpolitik bekommen. Er nahm an der Konferenz per Videoübertragung teil und wiederholte, was er in jüngster Vergangenheit immer wieder betont hatte: dass die Souveränität darüber, wie sein Land mit natürlichen Ressourcen umgehe für ihn keine Verhandlungssache sei. Im Anschluss an die Konferenz in der kolumbianischen Stadt Leticia unterzeichneten die Landesvertreter einen Pakt, der eine enge Zusammenarbeit vorsieht. Etwa bei der Wiederaufforstung, bei der Brandbekämpfung oder beim Vorgehen gegen illegalen Bergbau.