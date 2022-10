STORY: Die Bundesanwaltschaft hat Elisabeth R. im Landkreis Mittelsachsen festnehmen lassen. Die Festnahme erfolgte laut Mitteilung der Generalbundesanwaltschaft aufgrund eines am 10. Oktober 2022 erlassenen Haftbefehls wegen des Verdachts, dass die Festgenommene sich als Rädelsführerin an einer terroristischen Vereinigung beteiligt habe. Zusätzlich werde ihr die Mittäterschaft bei der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen die Bundesrepublik Deutschland zur Last gelegt. Elisabeth R. wird dem Kreis der sogenannten Reichsbürger, die die rechtmäßige Existenz der Bundesrepublik bestreiten, zugeordnet. Die Beschuldigte hat sich laut Bundesanwaltschaft einer Gruppe angeschlossen, die es sich zum Ziel gesetzt habe, in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände auszulösen und den Sturz der Bundesregierung und der parlamentarischen Demokratie herbeizuführen. Zu diesem Zweck seien bundesweite Sabotageakte an der Stromversorgung geplant gewesen. Zusätzlich sollte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewaltsam entführt werden.

Mehr