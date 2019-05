Der "Rocketman" ist in Cannes gelandet. Der Film über Elton Johns ersten Schritte zum Ruhm feierte am Donnerstagabend beim Filmfestival an der Croisette Premiere. Der Popstar und sein Ehemann David Furnish wurden auf dem Roten Teppich gefeiert. Zusammen mit Regisseur Dexter Fletcher und Taron Egerton, der im Film den jungen Musiker spielt. Mitte der 60er Jahre heißt Elton John noch Reginald Dwight - und ist nur ein Junge, der an seinem Klavier in einem verschlafenen Londoner Vorort davon träumt, ein gefeierter Musiker zu werden. Dass er tatsächlich einmal die Stadien dieser Welt füllen würde, hätte sich John damals vermutlich ebenso wenig träumen lassen, wie eine Verfilmung seines schillernden Lebens. "Dass ich mit meinen 72 hier in Cannes einen Film haben würde - ganz ehrlich, es hat mich umgehauen. Ich war gerührt und habe geweint, als ich ihn zum Mal gesehen habe und jetzt habe ich wieder viel geweint." Er sei stolz auf den Film, auf sein Leben und natürlich auf Taron, sagte John, der mit seinem Film-Alter-Ego auch gleich die Premierenparty rockte. "Rocketman" läuft bei den 72. Filmfestspielen in Cannes außer Konkurrenz. Im Rennen um die Goldene Palme sind in diesem Jahr rund 20 Filme, von Regie-Jungstars wie dem Franzosen Ladj Ly, der mit seinem Sozial-Drama "Les Miserables" den passenden Film zu den Gelbwesten-Protesten in Frankreich abliefert, bis zum spanischen Cannes-Veteranen Pedro Almodovar, der mit seinem neuen Werk "Schmerz und Ruhm" an den Start geht - in den Hauptrollen: Penelope Cruz und Antonio Banderas. Der Film feiert am Freitag Premiere. Am Donnerstag gab's schon mal ein Gläschen Schampus, auf gutes Gelingen. Die Goldene Palme, einer der renommiertesten Filmpreise der Welt, wird am 25. Mai verliehen.