Proteste in Bolivien gegen erneute Wahlverschiebung durch die Konservativen: Eine der großen Gewerkschaften in Bolivien hat am Dienstag in der Hochland-Metropole El Alto dagegegen demonstriert, dass die bereits mehrfach verschobene Wahlrbr nach dem von ihnen als solchen kritisierten "rechten Staatstreich" vom Vorjahr nun ein weiteres Mal aufgeschoben werden sollen. Hier also protestiert die Gewerkschaft "Zentrum der Arbeiter Boliviens" dagegen, dass die Wahl dank der in ihren Augen selbsternannte De-Facto-Regierung noch später als - wie bisher angekündigt - am 6. September stattfinden soll. Als Anlass für die erneute Verschiebung nennt die derzeitige Staatsführung die Corona-Krise. Demonstrierende sagten dazu: O-Ton: ''Wir werden es nicht erlauben, dass die De-Facto-Regierung unseren "Plurinationalen Staat Bolivien" einfach unterschlägt. Wir werden weiter protestieren, bis die Wahlen am 6. September auch stattfinden." O-Ton: "Wir werden hier bis zum Ende bleiben, selbst wenn Blut fließen sollte. Das wird dann die Schuld der De-Facto-Präsidentin sein, da sie sich nicht an das Wahldatum zu halten wollen scheint. Die Übergamgsregierung spielt mit den Gefühlen der Menschen - aber es ist klar, wir wollen so oder so diese Wahlen, endlich am 6. September." Die linke Gruppierung "Bewegung zum Sozialismus" des im vorigen Herbst gestürzten Präsidenten Evo Morales liegt in vielen Umfragen derzeit deutlich vor den verschiedenen Flügeln des rechten Lagers. Ex-Präsident Morales befindet sich im politischen Exil in Argentinien, er selbst darf zur erneuten Präsidentschaftswahl nicht antreten, aber sein früherer Wirtschafsminister Luis Arce. Arce scheint derzeit die besten Chancen zu haben, bei der Wahl die meisten Stimmen zu gewinnen.

