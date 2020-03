"Shut the park, flatten the curve, go home! Diesen Einwohnern von Brooklyn in New York ist die Ernsthaftigkeit der Lage wohl bewusst. Von ihren Balkonen und Feuerleitern aus fordern sie Passanten auf, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, indem sie zu hause bleiben. Eine Forderung, die auch in Europa formuliert wird, auch vonseiten der Regierungen. Denn ein rasanter Anstieg der Infektionszahlen könnte die Gesundheitssysteme überlasten. Auch der Shop eines namenhaften Technologieunternehmens schloß am Sonntag in Brooklyn die Pforten. Apple hat angekündigt, alle Verkaufsstellen schließen zu wollen, mit Ausnahme von China. Einige Kunden zeigten Verständnis, andere konnten das nicht nachvollziehen. "Ich kam her, um meine Software aktualisieren zu lassen, aber sie sagten mir, dass sie heute schließen. Und ich sollte zu einem anderen Laden gehen." "Das ist ein Nachteil für mich, weil uns das niemand vorher gesagt hat. Ich hätte zumindest eine E-mail bekommen sollen. Ich komme also her und werde dann weggeschickt." Ein vorübergehend geschlossener Apple-Shop - es bleibt zu hoffen, dass es für die Einwohner von Brooklyn und anderer Städte bei solcherlei Problemen bleibt.