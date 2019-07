Hunderte Einwanderer sind am Freitag in das Pariser Pantheon eingedrungen, um einen geregelten Aufenhaltsstatus zu fordern. Laut Angaben der Polizei handelte es sich um 200 - 300 Menschen, die größtenteils aus Westafrika stammen und keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Lokale Medien sprachen von rund 700 Menschen. Während die Demonstranten um die berühmte Sehenswürdigkeit marschierten, skandierten sie "schwarze Westen", einen Gruppennamen, den sie sich in Anspielung an die Gelbwesten gegeben haben sollen, die seit Monaten in Frankreich für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Sie seien dann in das Gebäude eingedrungen, wie auf Twitter veröffentlichte Videos zeigten. In dem Mausoleum sind französische Nationalhelden wie Voltaire und Victor Hugo begraben. Laut einem Statement der Gruppe fordert sie ein Zusammentreffen mit Frankreichs Premierminister Edouard Phillippe, ihr Aufenthaltsrecht und das Recht auf Arbeit. Der Protest verlief friedlich, mehrere Dutzend Polizeibeamte eskortierten die Menschen anschließend aus dem Gebäude.