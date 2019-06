Das Rettungschiff "Sea-Watch 3" ist am Mittwoch trotz drohender Strafen in italienische Hoheitsgewässer eingefahren. An Bord des Schiffes sind nach Angaben der deutschen Rettungsorganisation Sea-Watch 42 Menschen, die vor der libyschen Küste vor dem Ertrinken gerettet wurden. Das Schiff fährt unter niederländischer Flagge. Die "Sea-Watch 3" wurde von Booten der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei in Sichtweite des Hafens von Lampedusa gestoppt. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte dem Schiff die Einfahrt in italienische Gewässer verweigert. Einen Eilantrag der deutschen Rettungsorganisation, trotzdem die Menschen in Lampedusa an Land bringen zu können, hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte abgelehnt. Die deutsche Kapitänin des Schiffes hatte angekündigt, die "Sea Watch 3" in die italienischen Hoheitsgewässer zu fahren. Die Lage der Geretteten an Bord werde immer verzweifelter. Salvini will aber dennoch, an dem Verbot festhalten. Entsprechend äußerte er sich auf einer Pressekonferenz in Rom: "Momentan ist das Sea-Watch-Schiff illegalerweise und in strafbarer Weise in Sichtweite des Hafens von Lampedusa. Ich werde keine Art der Ausschiffung erlauben. Ich weiß, dass der italienische Außenminister dem italienischen Botschafter in Den Haag unser Missfallen ausgerichtet hat. Über das unwürdige und gleichgültige Verhalten der holländischen Regierung. Die Europäische Union fällt einmal wieder durch Abwesenheit auf, man hört nur von ihr, wenn sie Geld will oder unglücklich über eine Haushaltsgesetz ist. Heute ist der 14 Tag, in dem das niederländische Schiff einer Deutschen Nichtregierungsorganisation illegal in internationalen Gewässern unterwegs ist. Heute ist das Schiff in italienische Gewässer eingedrungen." Mit der Einfahrt in italienischen Hoheitsgewässer drohen nun die Beschlagnahmung des Schiffes und Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro. Erst kürzlich hat Italiens Regierung die Strafen für Rettungsorganisationen, die Flüchtlinge in Italien ohne Erlaubnis an Land bringen, drastisch verschärft.