In dieser simplen Holzkiste wurden jene Beweisstücke transportiert, durch die Einzelpersonen für die Gräueltaten des Naziregimes verantwortlich gemacht werden konnten: Beweisstücke zur Vorlage in den Nürnberger Prozessen. Heute stehen sie im Memorium Nürnberger Prozesse. Für viele der interessierten Besucher dürften die von den Nazis begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit weit weg scheinen. Nicht so, für Benjamin Ferencz. „Die Erinnerungen an das Verfahren haben mich nie verlassen und mich für das ganze Leben gezeichnet", sagt Ferencz, der mit nur 25 Jahren als Chefankläger an den Prozessen beteiligt war. Heute lebt der inzwischen Hundertjährige in Florida, in den USA. "Ich habe den Horror des Krieges aus nächster Nähe gesehen. Nur wenige haben gesehen, was ich als Ermittler für Kriegsverbrechen am Ende des Zweiten Weltkriegs gesehen habe. Zu meinen Aufgaben gehörte es, in die Konzentrationslager zu gehen, als diese befreit wurden, mit den herumliegenden Leichen, die darauf warteten verbrannt zu werden, weil die Krematorien überfüllt waren. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, in der Uniform der US-Armee. Ich hoffe, nachkommende Generationen werden so etwas nicht erleben müssen." Der Gerichtssaal, in dem unter anderen Rudolf Hess, Albert Speer und Hermann Göring für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen wurden, ist noch heute erhalten. "In Nürnberg haben wir nicht alle Deutschen verurteilt, sondern die, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben. In dem Fall, in dem ich der leitende Kläger war, der Einsatzgruppen-Prozess, haben die Angeklagten über eine Million Menschen ermordet, Tausende Kinder erschossen. Das ist die Welt, in der ich großgeworden bin, und ich hoffe, folgende Generationen werden erkennen, dass dieser Horror um jeden Preis verhindert werden muss. Kurz gesagt, behandelt Menschen wie Menschen, verhaltet euch nicht wie wilde Tiere." Benjamin Ferencz, hat sich sein Leben lang für die Verfolgung von Kriegsverbrechen und für den Pazifismus eingesetzt, etwa für die Gründung des Internationalen Gerichtshofs Den Haag. Und obwohl er eine eher düstere Sicht auf die Verhältnisse der heutigen Weltpolitik hat, wird er nicht müde, jüngeren Generationen Mut zuzusprechen. "Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozide werden im Krieg begangen. Darum müssen die Menschen lernen, ihre Dispute friedlich zu begleichen, so wie von der UN-Charter vorgesehen. Der beste Weg hierfür sind faire Gerichte, die darüber entscheiden was richtig und was falsch ist. Damit kann man den Tod vieler unschuldiger Menschen verhindern." Der "Hauptkriegsverbrecherprozess", der als „Nürnberger Prozesse" bekanntgewordenen Gerichtsverhandlungen begann am 20. November 1945. Ihm folgten zwölf weitere Verfahren, in denen erstmals in der Geschichte Vertreter eines Staates persönlich für Verletzungen des Völkerrechts zur Rechenschaft gezogen wurden.

