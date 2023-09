Khushboo Devi und ihre Familie gehören zu den Menschen, deren Häuser in den letzten Monaten niedergerissen wurden, um die Umgebung des G20-Gipfeltreffens in Neu-Delhi zu verschönern - so sagen die vertriebenen Bewohner und Aktivisten. Offiziell heißt es, die Unterkünfte seien illegal gewesen und würden "kontinuierlich" entfernt.