STORY: US-Präsident Joe Biden ist während seiner Rede auf einer Veranstaltung der Demokraten im US-Bundesstaat Maryland brüsk unterbrochen worden. "Sie haben die Wahl gestohlen", so der Vorwurf des sichtlich aufgebrachten Zuschauers, der nach seinen Äußerungen den Saal verlassen musste. Biden hatte gerade über die destruktive Haltung der Anhänger Trumps gesprochen als der Mann dazwischenrief. Im November wird in den USA ein neuer Kongress gewählt, ebenso ein Teil des Senats. Die Demokraten verfügen nur über eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus, während der Senat gleichmäßig aufgeteilt ist, wobei die Stimmengleichheit des Vizepräsidenten den Demokraten die Kontrolle verschafft. Das könnte sich Experten zufolge aber ändern, mit einer Machtübernahme der Republikaner in womöglich beiden Kammern. Dies könnte Bidens gesetzgeberische Agenda für die zweite Hälfte seiner vierjährigen Amtszeit durchkreuzen. Schwere Verluste könnten auch die Frage verschärfen, ob der 79-jährige Biden 2024 zur Wiederwahl antreten oder das Amt an eine jüngere Generation übergeben sollte.

