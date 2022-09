STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER ROBERT HABECK: "Jetzt haben wir eine Situation, Corona ist ja noch nicht vorbei, wo sich die multiplen Krisen aufzuschaukeln drohen. Wo wir hohe Inflation haben und gleichzeitig die Drohung einer Rezession. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Land erlebt. Und was hören wir von der Opposition - und das ist der eigentliche Punkt: Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die 'Muß weg'-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf? Und wenn Sie sich schon entschieden haben, nicht konstruktive Opposition zu sein, dann sollten Sie wenigstens die Traute haben, zu ihren eigenen Anträgen auch Wahrheit und Ausdruck zu geben. Und das tun sie nämlich nicht. Natürlich gibt es eine Möglichkeit, anderes Geld aufzunehmen. Aber dann müssen Sie sich hier herstellen und sagen: statt der Gasumlage wollen wir jetzt sofort etwa 35 Milliarden Euro aufnehmen oder die Unternehmen kapitalisieren. Das tun Sie aber nicht. Sie stellen sich hier hin mit plumpen Forderungen. Dann seien Sie wenigstens ehrlich. Und diese Ehrlichkeit, die vermisse ich in dieser Debatte. Die Ehrlichkeit und die Verantwortungsbereitschaft."

