STORY: Nach den verheerenden Schneefällen im US-Bundesstaat New York werden die Folgen des Sturms vom Wochenende immer deutlicher. Dutzende Menschen sind in den gesamten USA bei wetterbedingten Unfällen ums Leben gekommen, allein die Hälfte davon in der Region Erie County. Sie starben in Autos, im Freien durch Erfrieren oder durch Herzinfarkte beim Schneeräumen, zählt der Landrat der Region, Mark Poloncarz auf. Die Zahl der Todesopfer würde wahrscheinlich noch steigen. Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul sprach vom Blizzard des Jahrhunderts. Der Schneesturm hatte die Region am Weihnachtswochenende heimgesucht und zu über 500 Rettungseinsätzen im ganzen Bundesstaat geführt. Das Ereignis war Teil einer arktischen Wintersturmfront, die sich tagelang über weite Teile der Vereinigten Staaten bis hin zur mexikanischen Grenze erstreckt hatte. Sogar in Texas froren Waschanlagen zu, in Ohio kam es am Freitag zu einer Massenkarambolage. Im schwer getroffenen Erie County unterstützten Hunderte von Nationalgardisten die Rettungskräfte bei der Bergung von Menschen, die in Häusern und Autos eingeschlossen waren. Dies erwies sich oft als schwierig, da sogar Schneepflüge stecken blieben. Für die Stadt Buffalo gilt ein Fahrverbot. Die Behörden fordern die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. "Buffalo ist in den meisten Teilen unpassierbar, auf den Hauptstraßen sind zwar eine oder zwei Fahrspuren für den Notverkehr frei, die meisten Nebenstraßen sind noch nicht geräumt. Derzeit sind unsere Bemühungen darauf gerichtet, Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Versorgungseinrichtungen zugänglich zu machen. In manchen Gegenden ist für Dienstag noch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt.

