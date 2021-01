Stella Morris, Partnerin von Julian Assange "Wir freuen uns, dass das Gericht die Ernsthaftigkeit seiner Lage erkannt hat, die Unmenschlichkeit dessen, was ihm widerfährt und was ihm bevorsteht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Klage in den USA damit nicht aufgehoben wurde. Wir sind sehr besorgt darüber, dass die amerikanische Regierung in Berufung gehen will. Sie will Julian noch immer bestrafen und ihn in dem dunkelsten und tiefsten Loch der amerikanischen Gefängnisse für den Rest seines Lebens verschwinden lassen. Das darf nicht passieren. Ich fordere den Amerikanischen Präsidenten auf, dies zu beenden. Mr President, reißen sie die Wände seiner Zelle ein. Lassen sie ihn zu unseren kleinen Söhnen. Befreien Sie Julian, die Presse und uns alle." Jennifer Robinson, Anwältin von Julian Assange "Das Gericht hat heute die richtige Entscheidung getroffen, indem es seine Auslieferung verhindert hat, aber im Bezug auf die freie Meinungsäußerung ist es äußerst problematisch. Ich denke, dass britische Journalisten und Organisationen für Meinungsfreiheit dieses Urteil genau unter die Lupe nehmen müssen. Aus der Perspektive der Meinungsfreiheit war dies kein Sieg, journalistische Arbeit und die Arbeit des Official Secrets Act wurde Kriminalisiert, dies wird jetzt heftige Diskussionen auslösen."

