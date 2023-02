STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) GRÜNEN-CHEF OMID NOURIPOUR BEI ASCHERMITTWOCHSREDE: "Ich muss zugeben, das, was mir am weitesten, am schlimmsten wirklich aufgestoßen ist, was mir am meisten wehgetan hat, dass wir die Kohlekraftwerke aus der Reserve holen mussten. Aber, das konnten wir nur tun und das haben wir nur gemacht, weil wir zeitgleich das größte Gesetz jemals für die Erneuerbaren machten in diesem Land. Weil wir zeitgleich jetzt ein Energiegesetz auf den Weg bringen, weil wir zeitgleich alles daran setzen, um die Klimaziele trotzdem zu erreichen, trotz der Rückschläge, die es gegeben hat. Warum machen wir das? Nicht nur, weil die Klimakrise so gewaltig ist. Wir machen das, weil das der wichtigste Grundsatz grüner Politik ist - es steht bei uns im Grundsatzprogramm - der Mensch im Mittelpunkt unserer Politik. Das umzusetzen ist zugegebenermaßen nicht so einfach mit Koalitionspartnern, bei denen was anderes im Mittelpunkt steht. Bei den einen der Verbrennungsmotor, bei den anderen Olaf Scholz." // "Autobahnprojekte - bei uns in Hessen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist - A49 (ist) vor zwei Jahren großes Thema gewesen, bei uns in Hessen ist gebaut worden. Wir wollten das nicht, mussten umsetzen in der Landesregierung, war fürchterlich. Wer hat das im Bundesverkehrswegeplan gebracht? Der sozialdemokratische Abgeordnete vor Ort. Ich glaube, das kann man durchbuchstabieren. Es gibt eine Autobahn-Partei in diesem Land, und das ist die Sozialdemokratie. Und wir werden nicht einfach zugucken, wie die Sozialdemokratie so tut, als hätte sie damit nichts zu tun, um alle vier Jahre ein Gesicht um Klima auf Plakate zu kleben. Das ist keine Klimapolitik." // "Und jetzt multiplizieren sich die Krisen für alle sichtbar: Wir haben den Krieg, wir haben die Inflation, wir haben die Energiekrise, die wir erleben. Und bei all dem fällt der Union nichts anderes ein, als nur rumzupoltern. Leute, liebe Leute von der Union, genau so geht Opposition nicht. Ihr müsst Vertrauen aufbauen, indem ihr auch in der Opposition zeigt, dass ihr am Wohle des Landes ein Interesse habt."

