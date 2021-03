HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON CDU-PARTEIVORSITZENDER ARMIN LASCHET: "Es kann kein Weiter so geben. Das Ministerpräsidenten und die halbe Bundesregierung über Stunden vor Bildschirmen sitzen, dass jedes Wort durchgestochen wird, ist der Krise nicht angemessen. Und deshalb schlagen wir vor, dass die nächste Ministerpräsidentenkonferenz in Präsenz tagt. So wie Bundestag und Bundesrat in diesen Tagen tagen, muss auch die Ministerpräsidentenkonferenz persönlich zusammenkommen. Der Teilnehmerkreis muss wieder beschränkt werden. Es sollen die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen dabei sein, die Chefs der Staatskanzleien und die Bundeskanzlerin und der Chef des Bundeskanzleramtes. Aber das 60, 70, 80 Leute an einer solchen Konferenz beteiligt sind, trägt nicht zur Effektivität und zum Krisenmanagement in diesen Zeiten bei. [...] Die Bürokratie, die wir in Deutschland anlegen, ist eines der Hemmnisse, insbesondere beim Impfen, wo wir nicht schnell genug vorankommen, weil bis ins Detail festgelegt ist, wer wie impfen kann. Und wer örtliche Behörden kennt, weiß, dass die das dann auch sehr exakt so umsetzen. Wir brauchen auch das hat die Bundeskanzlerin gesagt, mehr Flexibilität, damit jetzt insbesondere über die Ostertage an jedem Tag dieser Feiertage rund um die Uhr geimpft wird und wir wirklich hier vorankommen. [...] Wir haben in Nordrhein-Westfalen als Beispiel inzwischen 6 000 Testzentren im ganzen Land. Aber da geht natürlich nur jemand hin, wenn es einen Anreiz gibt, sich auch testen zu lassen. Und deshalb ist der Weg, Geschäfte mit Terminvereinbarung zu öffnen und einen zertifizierten Test als Voraussetzung mitzubringen, eine Möglichkeit, eine unter vielen, mehr Menschen, die im Moment nicht entdeckt sind, zu entdecken und dort Infektionsketten zu durchbrechen."

