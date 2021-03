Bewegen in der Plastik-Blase: Das war Teil der Aufgabe für die Mitglieder des Stuttgarter Balletts am Freitag. Der Fotograf Florian Mehnert setzte das Ensemble für sein Projekt 'Social Distance Stacks' in Szene. "Ich wollte natürlich die Hauptproblematik dieser sozialen Distanz, dieser Isolation, die uns durch diesen Lockdown betrifft, diesen sehr schmerzhaften Einschnitt, sichtbar machen. Und da kommt irgendwann die Frage, wie kann ich zeigen, dass jemand isoliert ist? Wie kann ich eine Isolation darstellen? Und dann kommt irgendwann der Gedanke: wir befinden uns alle in gewissen Isolationblasen, in einer isolierten eigenen Blase, aus der wir nicht raus dürfen. Und dann ist das Bild zu der zu der PVC-Bubble sozusagen das Naheliegende. Ich stelle Menschen dar, die in ihren Blasen sein dürfen, um sich nicht nahekommen können." Ein ganzes Team ist an der Umsetzung des Projektes beteiligt. Oft bleibt nur ein kurzes Zeitfenster für die eigentlichen Aufnahmen: "Der Aufwand für diese ganze Serie der "Social Distance Staks" ist sehr, sehr groß. Man hat ein ungeheuer großes Team natürlich im Hintergrund, um das alles zu bewerkstelligen. Und es ist natürlich auch das Problem, dass ein Mensch in der Blase, wenn sie so hermetisch ist wie diese Blase, eine gewisse Körperwärme hat. Wir haben also immer nur ein Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten. Ganz abgesehen von der Luft, die auch immer weniger wird. In die Blase kommt ja auch keine Luft rein." Je mehr Personen gleichzeitig ins Bild sollen, umso komplizierter wird es. Dennoch hat es Mehnert geschafft, auch das Stuttgarter Philharmonie Orchester in Plastik-Blasen abzubilden.

