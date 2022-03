STORY: Unter dem Motto „Sound of Peace” sind am Sonntag in Berlin einige tausend Menschen zu einem Friedenskonzert für die Ukraine zusammengekommen. Auf der Bühne am Brandenburger Tor gab es eine Mischung aus Musik und Redebeiträgen. Mit dabei Stars wie Clueso, Silbermond oder Sarah Connor "Ja, dafür stehe ich heute hier, für den Frieden, egal in welchem Land. Für alle Zivilisten, die meistens nichts mit der Politik zu tun haben." "Es ist nicht okay, was da gerade passiert. Wir stehen für euch hier und zeigen: wir denken an euch, wir tun, was wir tun können." "Weil ich ganz einfach Angst habe. Angst um meine Kinder, um meine Enkelkinder. Und da muss man was tun. Ich habe einfach Angst." Die Ehefrau des Bürgermeisters von Kiew, Natalia Klitschko, bedankte sich für die Solidarität: "Für mich persönlich als Ukrainerin ist es sehr wichtig, dass alle Menschen in der ganzen Welt zeigen, sie stehen für die Ukraine und die stehen für Frieden in der Ukraine. Weil mein Land steht in Flammen, mein Land kämpft für die ganze Welt und kämpft für Europa." Spenden aus dem Konzert sollen den Menschen in der Ukraine zugutekommen. Dort sind seit dem russischen Angriff vor mehr als drei Wochen Millionen Menschen auf der Flucht vor dem Krieg.

Mehr