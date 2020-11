Den Ausblick vom Kölner Dom genießen, ohne die heimischen vier Wände zu verlassen - oder in diesem Fall die des Caritas-Altenzentrums St. Maternus in Köln. Virtual Reality sei Dank. Die 91-jährige Anneliese Richmann hat am Freitag eine von zwei Brillen aufgesetzt. Eine dritte ist in Planung, um auch Bettlägerige auf die VR-Reise schicken zu können. Die eingestellten Ziele können per 360-Grad-Blick teils so erlebt werden, als wäre man tatsächlich vor Ort. "Also, ich fand das toll. Und ich werde auch, wenn ich hier wieder rauskomme, zuerst mal in den Dom gehen und gucken - viel getan wird sich da nicht haben - das glaube ich nicht, aber einfach mal wieder rein." Abgesehen vom Erlebnis in der virtuellen Realität scheint die Technologie also auch Impulse für den Alltag zu geben. Der hat sich durch die Corona-Pandemie und die geltenden Beschränkungen verändert. Alexandra Kasper ist Sozialbetreuerin im Caritas-Altenzentrum. "Also es ist großteils schon, dass wir auf großes Verständnis wirklich auch stoßen, und dass viele Angehörige auch sagen, wir möchten nichts riskieren, wir lieben unsere Liebsten, wir möchten die auch schützen und das machen wir am besten, indem wir wirklich auch versuchen, den Kontakt nicht zu häufig stattfinden zu lassen. Und natürlich ist die Weihnachtszeit sensibel, aber wie gesagt, es sind ja auch Besuche möglich und die finden auch im geschützten Rahmen statt. Das ist eine harte Zeit, aber durch die müssen wir durch und zusammen schaffen wir das." Besuche sind seit dem 1. Juli in den Zimmern der BewohnerInnen oder außerhalb des Zentrums erlaubt, mit jeweils beschränkter Besucherzahl. Bis die Einschränkungen aufgehoben werden, können die Senioren mit der VR-Brille neue oder altbekannte Welten entdecken.

