STORY: Besuch beim 92. Luftbetankungsgeschwader der US-Airforce, derzeitig stationiert in der Eifel auf der Air Base Spangdahlem. Nirgendwo sonst kommen sich Maschinen in der Luft absichtlich so nah, wie hier. Mehrere Maschinen vom Typ Boeing KC-135 waren im März aus den Vereinigten Staaten verlegt worden, um im Rahmen der NATO vorhandene Streitkräfte zu verstärken. Die so genannten Stratotanker können unter anderem Kampfjets in der Luft mit Treibstoff versorgen, und so deren Reichweite vergrößern. Im Liegen steuern Soldatinnen und Soldaten den Ausleger - gewissermaßen den Tankstutzen - Zentimetergenau bis zum dahinter versetzt fliegenden Jet. Am Donnerstag demonstrierte diese Maschine eine Betankung über den Baltischen Staaten. Laut Pentagon reagiere man mit der Verlegung auf das aktuelle Sicherheitsumfeld, das durch Russlands unprovozierten Einmarsch in die Ukraine entstanden sei. Der Einsatz wurde in Abstimmung mit den überflogenen Gastländern und der NATO durchgeführt.

