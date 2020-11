Sehen Sie im Video: Tausende Trump-Anhänger marschieren in Washington – und glauben weiterhin an Wahlbetrug.













Tausende von Anhängern von Präsident Donald Trump marschierten am Samstag durch die Innenstadt von Washington. Die Organisatoren haben den Pro-Trump-Kundgebungen verschiedene Namen gegeben, darunter nannten sie die Aktion den "Million MAGA March", "March for Trump" oder "Stop the Steal". MAGA ist ein Akronym für den Slogan der Trump-Kampagne, der lautete: "Make America Great Again". Die Trump-Anhänger sind, genau wie der US-Präsident der Meinung, dass es einen Wahlbetrug gegeben habe. Beweise dafür gibt es jedoch nicht. Nur die subjektive Wahrnehmung, wie bei diesen Demonstrations-Teilnehmern: TRUMP-FAN, C.J WHEELER: "Und ich habe mit Leuten aus Kentucky, Hawaii und Vietnamesen gesprochen. Wir sind von Arizona aus hierher gefahren, wir waren da draußen in Arizona und haben die Auszählung in Maricopa County beobachtet und sahen, wie sie auf sehr mysteriöse und seltsame Weise stattfand. Hören Sie, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht mal annähernd vorbei. Und die Leute, die Ihnen jetzt sagen, dass es vorbei ist, lügen. Das Wahlergebnis ist noch nicht bekannt, nein, es gibt keinen gewählten Präsidenten. Es ist alles eine Lüge." TRUMP-FAN PROTESTER, WALTER GIES: "Meine Aufgabe ist es, das Land und insbesondere den Obersten Gerichtshof und die Entscheidungsträger wissen zu lassen, dass es Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung gegeben hat und dass sie aufgedeckt werden." Nach weiteren Auszählung hat der Demokrat Joe Biden hingegen seinen Wahl-Sieg gefestigt. Zurzeit sieht es so aus, dass er mit 306 Wahlmännern rechnen kann, während Donald Trump nur 232 zählen kann. Um als US-Präsident gewählt zu werden, braucht man mindestens 270 Wahlmänner. Trump liegt damit also deutlich hinter Biden.

