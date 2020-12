Ernten sichern und das Klima schützen - das ist nach Aussage von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner das Ziel des Investitionsprogramms zum Klimaschutz in der Landwirtschaft, das die Ministerin am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat. "Das passt zusammen, beides geht zusammen, womit? Mit hoch moderner Technik. Diese kann sich nicht jeder Betrieb leisten, die kleinen Betriebe können sich die neuste, modernste Technik nicht leisten. Deswegen werde ich dafür sorgen, dass es einen Technik- und Modernisierungsschub auf unseren Bauernhöfen in Deutschland gibt." Mit dem Programm sollen insgesamt rund eine Milliarde Euro investiert werden. "Die Biodiversität und Artenvielfalt soll gestärkt werden, das wird ganz klar formuliert, es soll weniger Dünger ausgebracht, das Wasser geschützt werden, Stichwort Düngeverordnung, die einiges den Landwirten abverlangt. Die Emissionen in der Landwirtschaft sollen reduziert werden. Bei all dem muss unsere deutsche Landwirtschaft aber wettbewerbsfähig bleiben." Außerdem müsse es eine Zusage geben, dass die kommende Generation die landwirtschaftlichen Betriebe auch weiterführen kann, so Klöckner.

