Hollywood-Schauspieler Jeff Bridges, vor allem bekannt aus dem Film "The Big Lebowski", ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Die Nachricht übermittelte der 70-jährige US-Amerikaner selbst über Twitter. Hierfür verwendete er die charakteristische Schreibweise seiner Rolle als "The Dude". Er schrieb: "New shit has come to light", zu deutsch: neuer Scheiß ist ans Licht gekommen. Bridges, der für seine überaus lockere Art bekannt ist, teilte mit, dass er mit der Behandlung beginne, die Prognose vorerst gut sei und er seine Fans auf dem Laufenden halten werde. In seiner erfolgreichen Karriere als Schauspieler wurde Bridges siebenmal für den Oscar nominiert und gewann den Preis 2010 für seine Rolle als Country-Sänger in "Crazy Heart". Lymphdüsenkrebs ist eine bösartige Erkrankung, die vor allem die Lymphknoten, die Rachenmandeln, die Milz und das Knochenmark angreift.

