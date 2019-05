Im Streit über den Brexit-Kurs der britischen Regierung ist ein weiteres Mitglied des Kabinetts von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Die Beauftragte für Parlamentsangelegenheiten, Andrea Leadsom, erklärte am Mittwoch, sie könne Mays Ansatz nicht mittragen. "Ich glaube nicht mehr daran, dass unsere Vorgehensweise das Ergebnis des Referendums umsetzen wird", schrieb sie in einem Brief an die Premierministerin. Leadsom kritisierte insbesondere den neuen Plan der Regierungschefin, das Parlament über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen zu lassen. Leadsom ist eine prominente Befürworterin eines EU-Austritts. May hatte ihren jüngsten Vorschlag am Dienstag vorgestellt. Er war auf deutliche Ablehnung bei vielen konservativen Parteikollegen wie auch bei der oppositionellen Labour-Partei gestoßen. Der Druck auf die Premierministerin ist gestiegen, selbst ihren Hut zu nehmen. Nach einem Bericht der Zeitung "The Times" dürfte May ihren Rücktritt bereits am Freitag bekanntgeben. Dafür nennt das Blatt allerdings keine Quellen. May werde allerdings im Amt bleiben, bis ihre Konservative Partei einen Nachfolger ausgewählt habe, heißt es weiter.