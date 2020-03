Der Sportartikelhersteller Adidas steht derzeit in der Kritik. Vor wenigen Tagen hat der Konzern angekündigt, wegen der Coronakrise die Miete nicht mehr zu bezahlen. Und das nach einem Rekordjahr, in dem der Sportartikelhersteller fast 2 Milliarden Euro Gewinn gemacht hatte. Auch Deichmann, h&m, Puma und C&A haben sich Medienberichten zufolge angeschlossen. Mehrere Bundesminister kritisieren die Konzerne aufs Schärfste. Das Vorgehen sei unanständig, unverantwortlich, unsolidarisch, moralisch bedenklich und inakzeptabel hieß es. Gegenwehr formiert sich auch in den sozialen Netzwerken. Dort kündigen viele Menschen an, nicht mehr bei den Konzernen einkaufen zu wollen. Adidas-Chef Kasper Rorsted sagte, die Lage sei ernst. Aktuell könnte der Konzern nur in drei Ländern der Welt dem normalen Geschäft nachgehen. Überall sonst laufe der Verkauf nur noch online. Man werde Kurzarbeit für viele Mitarbeiter beantragen und Kredite brauchen, so Rorsted. Der Bundestag hatte vor wenigen Tagen ein Gesetz verabschiedet, wonach Mietern drei Monate lang nicht gekündigt werden darf, wenn sie wegen der Corona-Pandemie ihre Miete nicht bezahlen können. Mit dem Notfallgesetz sollte verhindert werden, dass Wohnungsmieter ihr Zuhause und Ladenmieter ihre berufliche Existenz verlieren. Grundsätzlich muss die Miete aber weiter gezahlt werden.