Großdemonstration gegen Antisemitimus und rechtes Gedankengut am Sonntag in Berlin. Unter dem Motto "Kein Fußbreit! Antisemitismus und Rassismus töten" versammelten sich mehrere Tausend Menschen vor der Humboldt-Universität auf dem Bebelplatz, um unter anderem auf den antisemitischen Anschlag in Halle vom Mittwoch zu reagieren. "Erstens. Antisemitismus muss ein Strafbestand bleiben. So ein Irrer läuft auf eine Synagoge mit einem Messer zu und wird freigelassen, weil es nur versuchter Hausfriedensbruch ist. Ich bitte Sie. Zweitens: das Internet. Das Internet ist momentan der Wilde Westen. Da darf gesagt werden, was nie im Leben auf deutschen Straßen gesagt werden dürfte. Wir müssen Mechanismen finden, wie wir das Internet kontrollieren können. Und diese Mechanismen müssen vom Staat kommen. Das dürfen wir nicht internationalen Konzerne überlassen, sondern müssen schauen, wie wir, als Rechtsstaat, unser Recht im Internet durchsetzen können." "Diese Gesellschaft, und vor allem auch die politisch Verantwortlichen, müssen endlich ernsthaft anerkennen, dass wir ein tiefgreifendes Problem mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus in diesem Land haben. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus waren nie weg im Nachkriegsdeutschland und treten immer stärker noch zutage. Ernsthaft endlich all jene unterstützen, die sich demokratisch, zivilgesellschaftlich und auch antifaschistisch engagieren. Endlich ernsthaft jene schützen, die sich schon lange nicht mehr sicher fühlen können in Deutschland." Die Demo startete am frühen Nachmittag. Ziel des anschließenden Protestzugs war die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin. Aufgerufen hatte die Initiative "Unteilbar", die damit auch ein Zeichen setzten will gegen Rechtsextremismus in Deutschland.