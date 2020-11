Taifun Vamcos Hinterlassenschaft - der Sturm hat diese Straßen in Manila unter Wasser gesetzt. Mit mehr als 150 Stundenkilometern war er auf den Philippinen auf Land getroffen. Am Donnerstag wurden noch immer vom Wasser eingeschlossene Bewohner der philippinischen Hauptstadt mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht. Eine Million Haushalte allein in Manila blieben zweitweise ohne Strom. "Ich bin jetzt etwas ruhiger. Ich bin froh, dass wir es aus unserem Haus geschafft haben." Auch in anderen Provinzen der Hauptinsel Luzon bietet sich ein ähnliches Bild. Zunächst berichteten die Behörden von mindestens sieben Todesopfern. "Noch immer sind Bewohner in den betroffenen Gebieten gefangen, aber es sind viele Helfer vor Ort, so wie die Küstenwache, die Marine und auch das Rote Kreuz. Es war der achte Taifun, der die Philippinen in nur zwei Monaten heimsuchte. In diesem Jahr waren es bisher 21.

