STORY: Berlin CSD-Pride-Parade zieht durch die Hauptstadt LGBTQ+: Zehntausende feiern Vielfalt Unter dem Motto: "United in LOVE!" Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung "Auch die Diskriminierung, die Gewalt, aber auch die Straftaten gegen queere Menschen haben in Berlin so zugenommen. Wir erleben das jetzt Jahr für Jahr in Folge, dass die Zahlen wieder steigen. Und es kann nicht sein, dass immer noch so viel Diskriminierung stattfindet. Wir haben nicht alles erreicht: Das Transsexuellen-Gesetz muss jetzt endlich angeglichen werden. Die Gleichstellung von lesbischen, schwulen Eltern muss immer noch verbessert werden." "Wir wollen zeigen, dass wir nicht wenige sind, sondern viele. Es ist leider immer noch so in Deutschland, in Berlin nachts U-Bahn fahren ist fast unmöglich. So viele Gewalttaten wie es da gibt. Wir haben zwar die Ehe für alle in Deutschland mittlerweile, aber es gibt noch so viel in den Köpfen - das muss gemacht werden." "Freiheit, Toleranz, sich einzusetzen für Menschen, die anders sind, die Minderheiten angehören, dass jeder sich so ausleben soll und kann und darf, wie er das denn möchte." Regenbogenflagge erstmals vor Kanzleramt gehisst

