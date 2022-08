STORY: 'Verkehrskontrolle? Ohne mich!' - dachte sich offenbar der Fahrer dieses Busses in der peruanischen Hauptstadt Lima, und drückte kurzerhand aufs Gas. Für die Passagiere an Bord hieß es gezwungenermaßen 'mitgehangen - mitgefangen'. Beamte der Polizei und der städtischen Verkehrsbehörde wollten eigentlich die Beförderungslizenz des Busfahrers kontrollieren. Weil er eine solche nicht besaß, und einem Strafzettel entgehen wollte, machte er mitten im Berufsverkehr kehrt. Als der Fahrer schließlich doch angehalten und sein Bus abgeschleppt werden sollte, ging er sogar so weit, sein Fahrzeug anzuzünden. Wohl nach dem Motto: Wenn ich meinen Bus nicht Fahren darf - soll ihn niemand fahren. Zum Glück waren alle Passagiere zu diesem Zeitpunkt schon ausgestiegen.

