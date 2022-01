Dieser Gleisabschnitt in Los Angeles hat es in den letzten Tagen zu einiger Bekanntheit gebracht: Tausende geplündert Pakete liegen auf den Gleisen - offenbar geklaut aus Containern und Güterzügen. Organisierte Banden haben sich auf diese Art von Diebstahl im großen Stil spezialisiert, heißt es von Behördenseite. Die Bilder veranlassten den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, am Donnerstag zu einem Ortsbesuch: "Ich sehe, was Sie sehen, ich sehe, was Sie berichten, ich sehe, was jeder gesehen hat, und ich frage mich: Was zum Teufel geht hier vor? Es sah aus wie in einem Dritte-Welt-Land." In den kommenden Tagen werden die Aufräumarbeiten fortgesetzt. Die Polizisten der California Highway Patrol sollen sich mit den Strafverfolgungsbehörden abstimmen, um weitere Diebstähle auf den Bahngleisen zu verhindern.

