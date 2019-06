Am Freitag demonstrierten bundesweit wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz. Fridays for Future ist längst allen Deutschen ein Begriff. Unter den jungen Demonstrierenden in Berlin tummelten sich auch Menschen, die die Schulzeit schon hinter sich haben: "Das kann so nicht weiter gehen. Das wird auch nicht mehr lange dauern, bis irgendwas Größeres passiert." "Es kann. Doch nicht mehr lange dauern. Bis. Die. Die jungen Menschen einfach dabei unterstützen, denen Mut machen, dass sie das nicht einschlafen lassen und dass sie die Politik weiter unter Druck setzen. Damit diese unsäglichen Entscheidungen endlich mal ein Ende haben. Und deshalb sind wir hier und hoffen darauf, dass die jungen Leute wirklich weitermachen mit dem, was sie hier angefangen haben." "Früher haben die Politiker immer gesagt, wir sollen uns mehr politisch engagieren. Und jetzt merken die einfach, dass wir ihre Politik scheiße finden, kurz gesagt. " Mit dabei war auch Florian Betz, Organisator der Initiative "We4Future". Im Grunde genommen wollen er und Nora Scharnbach das selbe, was die Schülerinnen und Schüler auch wollen: "Die Forderung, dass Städte und auch dass das Land einen Klimanotstand ausruft, die unterstützen wir. Aber wir sagen, wir müssen nicht auf die Berufspolitik warten. Wir als zivile Gesellschaft können auch den Notstand ausrufen und deswegen: ziviler Klimanotstand. Also ich mit meiner Institution, zum Beispiel einer Kita, kann sagen, wir richten uns auf Klimagerechtigkeit aus." Ziviler Klimanotstand. Das bedeutet laut Betz und Scharnbach, dass jedes Individuum selbst entscheidet, wie es handelt. "Eine grundsätzliche Ausrichtung bedeutet, dass zum einen geschaut wird, was sind die Kompetenzen, die wir bei uns haben, und wie können die beitragen zu einer Transformation. Das ist Punkt eins und vielleicht das Allerwichtigste. Punkt zwei ist zu fragen, wie können wir das sichtbar machen, wie können wir nach außen transportieren und zeigen, dass wir uns diese Aufgabe stellen. Und Punkt drei ist zu fragen, was brauchen wir noch an Wissen, an Weiterbildung, an Weiterentwicklung, um dieser Herausforderung optimal zu begegnen." Betz und Scharnbach wollen in Zukunft Institutionen und Unternehmen bei der Umsetzung helfen. Am Pfingstwochenende will die Initiative Ideen finden, wie man den zivilen Klimanotstand am besten umsetzt. Zwischen Kanzleramt und Reichstagsgebäude bauten Teilnehmer ein Camp auf, das bis zum 10. Juni bestehen soll. Die Polizei Berlin hatte zunächst das Übernachten in kleinen Zelten untersagt, durch Einspruch konnten die Organisatoren jedoch eine volle Genehmigung erreichen. Damit ist die "We4Future" nicht nur das erste Klimacamp vor dem Kanzleramt, sie konnte sich auch erfolgreich für ihr Versammlungsrecht einsetzen.