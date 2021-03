Suche ein Buch

Hallo, ich habe in meiner Kindheit ein Buch gelesen, welches mir schon seit Ewigkeiten nicht mehr aus dem Kopf geht, nur leider habe ich den Titel vergessen. Es ist ein Jugendbuch in dem die Hauptperson eine Art Bloody Mary Ritual macht, und eine düstere Person enführt sie dann in eine Stadt, in der alle Tiere bzw eher Wesen aus Metall sind, mit Zahnrädern etc. In dieser Welt sind einige Leute gestrandet und man kommt nur wieder raus, wenn man ein goldenes Zugticket hat, welches jedoch sehr schwer zu finden ist. Hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen, danke schonmal im vorraus :)