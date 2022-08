STORY: Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seinem Video-Podcast an die Bürger appelliert, nicht die Zuversicht zu verlieren - angesichts eines Krieges in Europa, steigender Preise und ungewisser Zukunftsaussichten. „Darauf haben wir uns vorbereitet, damit wir als Land gemeinsam durch diese Zeit gehen können, damit wir zusammenstehen.” "Denn viele haben sehr wenig Geld. Viele verdienen ganz normal, aber müssen trotzdem sehr genau rechnen, ob das alles klappt für die Familie und den eigenen Haushalt." Der Kanzler verwies auf zwei beschlossene Entlastungspakete, an einem dritten werde gearbeitet. Viele Menschen hätten keine Rücklage, um die stark steigenden Energierechnungen zu zahlen. Zur Gasumlage, deren genaue Höhe am Montag verkündet werden soll, äußerte sich Scholz in seinem Podcast nicht. “Wenn wir zusammenhalten, dann werden wir das schaffen. You'll never walk alone.”

