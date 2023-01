STORY: Swetlana Borisowna ist sichtlich mitgenommen. Am Sonntag wurde sie von Helfern aus ihrem Wohngebäude geführt, hier in Charkiw im Osten der Ukraine, der zweitgrößten Stadt des von Russland überfallenen Landes. Kurz zuvor hatte eine Rakete ihr Haus getroffen. "Ich war in meinem Bett und habe nachgedacht. Und plötzlich hat mich eine Wucht aus dem Bett geschleudert, von dort rein in die Küche. Wie habe ich das nur überleben können." Nach Angaben des Gouverneurs der Region Oleg Synehubow ist bei dem Angriff eine Frau ums Leben gekommen, weitere Personen seien verletzt worden. Die Rakete sei im zentralen Stadtteil Kiew eingeschlagen, so der Gouverneur auf Telegram. Am Sonntag hatte auch die südukrainische Stadt Cherson russischen Beschuss gemeldet. Dabei seien drei Menschen getötet worden, zwei Männer und eine Frau. Auch hier habe es Verletzte gegeben. Bei den Angriffen seien unter anderem ein Krankenhaus und eine Schule beschädigt worden. Die Ukraine hatte Cherson am 11. November von den russischen Streitkräften zurückerobert. Seitdem die russischen Streitkräfte die Stadt verlassen und sich vom Westufer des Dnipro zurückgezogen haben, beschießen sie Cherson von der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Unterdessen hat der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow Gespräche mit der Regierung der Ukraine und mit westlichen Ländern ausgeschlossen. Nachdem Washington zugesagt habe, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, ergebe es keinen Sinn, mit Kiew oder seinen "Puppenspielern" zu sprechen. Das hat die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte zuletzt schnellere Waffenlieferungen und neue Waffentypen, um russischen Angriffen standhalten zu können. In Donezk in der östlichen Ukraine sei die Lage sehr schwierig angesichts der anhaltenden Attacken, sagte Selenskyj am Sonntag. Insbesondere die Städte Bachmut und Wuhledar seien weiter dauerhaftem russischem Beschuss ausgesetzt. Es gebe ständig Versuche der Russen, die ukrainische Verteidigungslinien zu durchbrechen.

