Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertexte gesendet. O-TON BISCHOF GEORG BÄTZING, VORSITZENDER DER BISCHOFSKONFERENZ "Wir wollen, das haben wir beschlossen, dass die Gläubigen eines Bistums stärker als bisher an der Wahl ihres Bischofs beteiligt werden. Wir wollen nicht zusehen, wie die Lebensader der Kirche, das sind die Sakramente, mehr und mehr versiegt, weil es zu wenig Priester gibt. Wir wollen, dass Frauen in der Kirche aufgrund ihrer gleichen Würde Zugang zu Diensten und sakramentalen Ämtern erhalten. Ein Kulturwandel ist auch in der Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts notwendig. Das wurde durch die mutige Aktion Out in Church deutlich. Viele, eine überragende Mehrheit der Synodalversammlung hat sich eben ausdrücklich dazu und dafür ausgesprochen. Es waren weit über 90 Prozent." "Aber wir haben die einmalige Chance, das hier zusammenzutragen, was wir als Kirche unseres Landes aus den Notwendigkeiten, den kulturellen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit als eine Kirche, die wachsen möchte, hinein geben wollen auf die Ebene der Weltkirche. Und Rom ist nicht die Weltkirche, sondern die kommt zusammen, wenn alle Kirchen aller Kulturkreise und gesellschaftlichen Gegebenheiten sich treffen. Nächste Gelegenheit wird die Synode im Herbst 2023 sein." O-TON IRME STETTER-KARP, VORSITZENDE DES ZENTRALKOMITEES DER DEUTSCHEN KATHOLIKEN "Ich bin zufrieden, aber ich sehe keinen Anlass, mich zurückzulehnen. Wichtige Handlungstexte sind auf der vierten Synodalversammlung durchzubringen, ohne die das umfassende Reformwerk, das wir uns zusammen mit den Bischöfen vorgenommen haben, nicht gelingen kann. Menschenrechte in der Kirche sind erst dann Realität, wenn es Gerechtigkeit für alle Geschlechter gibt. Segen für alle, Teilhabe aller an Entscheidungen, die alle angehen. Wir geben uns nicht mit Häppchen zufrieden."

Mehr