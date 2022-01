Heustapel vor dem Reichstagsgebäude. Am Samstag war dort der Schriftzug "Agrarwende jetzt" zu lesen. In Berlin haben am Wochenende Landwirte und andere demonstriert, unter dem Motto "Wir haben es satt". Ein gleichnamiges Aktionsbündnis hatte dazu aufgerufen. Den Demonstrierenden ging es um eine Zukunft für die Landwirte, gute Ernährung, Umweltschutz, aber auch um das Tierwohl. Vor dem Bundesministerium für Landwirtschaft forderte die Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft von Minister Cem Özdemir einen Neustart in der Agrarpolitik, auch um des Nachwuchs willen. Lena Jacobi vom Bundesvorstand der ABL. "Es gibt viele junge Menschen mit viel Motivation und Mut. Einige sind heute hier her gekommen mit ihren Treckern. Aber diese Menschen brauchen auch eine mutige Politik, die entsprechende Rahmenbedingungen schafft und Existenzgründung gezielt fördert." Unterstützung vom Hausherrn, Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. "Und ich bitte euch sogar darum: Macht diesem Druck weiterhin. Warum sage ich das? Weil andere machen Druck von der anderen Seite. Deshalb ist es wichtig, dass ihr laut seid, dass man euch hört." Özdemir nutzte die Gelegenheit, Ziele zu formulieren. "Das heißt konkret erst mal, dass dieser künstliche Gegensatz auf der einen Seite, die Interessen der Bäuerinnen und Bauern und auf der anderen Seite die Interessen des Tierschutzes, des Klimaschutzes und des Artenschutzes. Das 'oder' muss raus und durch ein 'und' ersetzt werden. Das ist die Leitlinie dieses Hauses, das hinter euch steht." Im Anschluss gab es für den Minister ein Plakat mit der Aufschrift "Jeder Hof zählt" und ein Miniatur-Traktor - wohl für seinen Schreibtisch, als Erinnerung an die Forderungen der Landwirte.

